6 آلاف طالب من 90 جنسية يشاركون باليوم العالمي في الجامعة الأميركية بالشارقة

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، مساء أمس، مهرجان اليوم العالمي في الجامعة الأميركية في الشارقة.

ويعد اليوم العالمي واحدة من أعرق فعاليات الجامعة الأميركية في الشارقة، فقد أقيم للمرة الأولى في 1998 بثمانية أندية طلابية و400 طالب، أما الآن فيشترك أكثر من 5,800 طالب من 90 جنسية.

وتجوّل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في أجنحة الدول المشاركة، التي أقيمت في الساحة الرئيسة للمبنى الرئيس للجامعة، وضمت 32 جناحاً تمثل ثقافة وتقاليد الدول التي يمثلها مواطنوها من طلبة الجامعة الأميركية. واستمع رئيس مكتب سمو الحاكم إلى شرح من القائمين على الأجنحة حول محتوياتها، وما تضمه من مقتنيات وموروثات تعكس ثقافة البلدان.

ويعتبر اليوم العالمي من أهم الفعاليات الطلابية في الجامعة، ويعكس طبيعة التنوع الثقافي والإنساني في مجتمع الجامعة، وينعقد المهرجان في نسخته 18 تحت شعار «السلام حول العلم»، بهدف إبراز التنوع الثقافي في الجامعة، واحتفال الطلبة بثقافاتهم وثقافات زملائهم المختلفة، وتسليط الضوء على مختلف التقاليد الثقافية.

ويمنح احتفال اليوم العالمي، الذي ينظمه مكتب شؤون الطلبة في الجامعة ويستمر لمدة يومين، الطلبة الفرصة لعرض مواهبهم التي تعكس بثرائها وتنوعها حضارة وثقافة وتراث أوطانهم، متوزعة في الغالب ما بين عروض فنية ثقافية ورقصات شعبية، ويجذب اليوم العالمي أيضاً عدداً كبيراً من الزوار لتذوق الأطعمة الشعبية في معرض المأكولات المختلفة في الساحة الخارجية.

حضر افتتاح المهرجان الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وسالم القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل، والدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتورة موزة الشحي، عميدة الطلبة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الجامعة.