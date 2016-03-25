محمد بن راشد يتفقد موقع مشروع الحي الأول "دستركت ون"

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي موقع مشروع الحي الأول "دستركت ون" في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم السكني الترفيهي التجاري المطل على مدينة ميدان ومضمار سباقات الخيل في ند الشبا في دبي الذي يغطي مساحة تقدر بحوالي خمسين مليون قدم مربعة من أراضي التمليك الحر.

وقد اطلع سموه ومرافقوه خلال معاينته الميدانية للموقع على رسومات المشروع الذي تتجسد فيه سحر الطبيعة والإبداعات الهندسية والمعمارية واستمع سموه من رئيس مجلس إدارة "ميدان" مالكة المشروع ومنفذته سعيد حميد الطاير ومساعدوه إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع الحضاري الضخم الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى ما يقارب خمسة وعشرين مليار درهم ينفذ على أربع مراحل ختامها في العام 2022 حيث يصل المشروع إلى التمام .

وحسب الشرح الذي قدمه سعيد الطاير أمام سموه فإن المشروع يضم 1500 فيلا سكنية من فئتي أربع غرف وسبع غرف نوم مع ملحقاتها من غرف معيشة وصالات استقبال ومطابخ حديثة ومواقف سيارات تحت الأرض وحمامات فارهة مجهزة بـ "السونا والجاكوزي" وغيرها من المرافق الترفيهية للسكان .

وأفاد رئيس مجلس إدارة "ميدان" بأن مشروع "دستركت ون" صمم ليكون فريدا ومميزا ويتمتع بخصوصية حضارية وسكنية تلبي حاجات السكان وملاك الفلل لجهة الترفيه والتسوق وتمازج الثقافات وسط بيئة عائلية راقية ومختلفة تمام عن باقي الأحياء والمدن السكنية إن على مستوى مدينة دبي أو على المستوى العالمي .

ويتضمن المشروع أكبر بحيرة كريستالية في العالم إلى جانب عدد من البحيرات والجزر الاصطناعية الخلابة وشاطئ اصطناعي على امتداد مساحة المشروع لإضفاء أجواء بحرية على المكان وتوفير مساحات فضائية تحاكي أجواء الشواطئ البحرية الحقيقية .. كما يضم المشروع ملاعب جولف ومضرب وكرة وأحواض سباحة ونوادي رياضية ومسارب لرياضة المشي وغيرها.

ويتوسط المشروع مركز تسوق حديث يضم محال تجارية للبيع بالتجزئة من مختلف العلامات التجارية العالمية "وسوبر ماركت" متنوعا إلى جانب مقاه ومطاعم ودار للسينما ومرافق أخرى كألعاب الأطفال وما إلى ذلك من مقومات الحياة اليومية العصرية بكل مفرداتها ومتطلباتها .

وإلى ذلك فقد تفقد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نموذجين من فلل المشروع الذي ستنتهي المرحلة الأولى منه نهاية العام الجاري الأولى مصممة على الطراز العربي والثانية على الطراز العصري الحديث وتجول سموه في الفيلتين واطلع على تقسيماتهما الداخلية وتوزيع غرف النوم والمعيشة والاستقبال حيث تتكون كل فيلا من سبع غرف نوم في الطابق العلوي مع حمام ماستر لكل غرفة وبهو جلوس يتوسط غرف النوم ومطبخ صغير فيما يحتوي الدور الأرضي من الفيلا على بهو كبير وصالة طعام فاخرة وصالة استقبال واسعة وحمام ضيوف وصالة رياضية في الدور العلوي إلى جانب سبعة مواقف سيارات بعدد غرف الفيلا تحت الأرض وغرفة السائق وغرفة المساعدات في المنزل مجهزة بالكامل.

والفضاء الخارجي للفيلا يحتوي على حوض سباحة ومساحة خضراء مطلة على بحيرات المشروع ومرافقه الترفيهية بالاضافة إلى جداول وقنوات مائية تحيط بالمبنى .

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بارك المشروع ووجه بتنفيذ مراحله الأربع حسب الجدول الزمني المرسوم وأبدى سموه إعجابه بالتصاميم الهندسية للفيلل والمشروع عموما ووصفه سموه بالمدينة المتكاملة والذكية بالكامل حيث توفر نمطا معيشيا لقاطنيها يتميز بالراحة والاستقرار العائلي ومستوى عال من الرقي والهدوء والأمان .

وأكد سموه أهمية توفير الأنماط المعيشية المتنوعة للمقيمين في دبي لتلبي احتياجات مختلف الجنسيات والثقافات وتتماهى مع أساليب حياتهم ومعيشتهم اليومية مضيفا سموه: " وهذا مانحرص عليه في إطار اهتمامنا بأمن المواطن والمقيم واستقراره الاجتماعي والعائلي ونشر السعادة في كل بيت وحي ومنطقة لتصبح السعادة ثقافة وأسلوب حياة في مجتمع دولتنا متعدد الثقافات والأعراق والمشارب .

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض تعليقه على المشروع إلى أن عجلة الحياة ومسيرة البناء والتقدم لن تقفا مكتوفتي الأيدي أمام التحديات المحيطة في المنطقة لأن الحياة يجب أن تستمر وهذا قدرنا في دولة الإمارات أن نبني ونرسخ ثقافة حب الحياة ومواجهة التحديات بالعمل الجاد والإصرار والمثابرة والتحلي بالتفاؤل دائما والصبر أحيانا لأن الصبر سلاح الأذكياء في الإبداع والابتكار".

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المهندسين والمسؤولين في المشروع .

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