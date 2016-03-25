الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف خاصة على المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 / 30 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 38 كم/ساعة على البحر مع آخر الليل وصباح الغد.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى اربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 58 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 41 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و41 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 30 17 90 25 .

> دبي 29 18 90 25 .

> الشارقة 29 16 90 25.

> عجمان 29 18 85 25.

> أم القيوين 30 17 85 30 .

> رأس الخيمة 31 16 90 30 .

> الفجيرة 28 23 80 40.

> العين 33 15 90 30 .

> ليوا 33 16 90 30 .

> الرويس 30 18 85 30 .

> السلع 30 20 90 35.

> دلما 26 21 85 50 .

> طنب الصغرى 25 22 80 45 .

> طنب الكبرى 25 22 80 45 .

> أبوموسى 26 23 85 40.

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