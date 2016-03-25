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الصحة السعودية: حالتا وفاة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا وشفاء حالتين

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الصحة السعودية: حالتا وفاة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا وشفاء حالتين الصحة السعودية: حالتا وفاة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا وشفاء حالتين

>أعلنت وزارة الصحة ، وفاة حالتين وتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما شفيت حالتان.

وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس برياض الخبراء وبريدة وتوفيت حالتان برياض، الخبراء وحائل ليرتفع عدد الإصابات إلى 1353 إضافة إلى 7 حالات بدون أعراض، وارتفاع الوفيات إلى 579 حالة، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأوضحت أن هناك حالتين قد تماثلتا للشفاء فى شقراء والزلفى ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 763 حالة، بينما تبقى 15 حالة تحت العلاج.

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مصر 365

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