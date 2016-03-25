اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها طعن شرطى إسرائيلى فى القدس

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عامًا حاولت عصر اليوم الجمعة، طعن شرطيين من قوات حرس الحدود فى القدس، ولكن تم إحباط المحاولة.

وأضافت الصحيفة، أن المحاولة لم تخلف أى إصابات فى صفوف الشرطيين، وألقت قوات الشرطة القبض عليها، وتم اعتقالها فى الحال.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية دائمًا ما تقوم باتخاذ تدابيرها الأمنية خاصة فى يوم الجمعة، الذى تكثر فيه المحاولات لطعن الجنود الإسرائيلين.

يذكر أن جندى إسرائيلى أطلق النار أمس الخميس على شاب فلسطينى، بعدما حاول طعن جندى فى مدينة القدس.

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