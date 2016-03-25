أخبار العراق اليوم.. مقتدى الصدر يحذر من احتجاجات واسعة

أخبار العراق اليوم

>تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، اليوم الجمعة، قائمة المرشحين التكنوقراط للحكومة الجديدة المرتقبة من النائب رئيس كتلة "الأحرار" ضياء الأسدى، موقعة من قبل مكتب زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، فيما أعلن وزير النفط العراقى عادل عبد المهدى استقالته رسميًا والتوقف عن القيام بممارسة أعماله فى الوزارة، وهو أحد وزراء كتلة "المواطن" التابعة للمجلس الأعلى الإسلامى بزعامة عمار الحكيم.

وذكر المكتب الإعلامى للعبادى أنه سيتم التعامل إيجابيًا مع ترشيحات كتلة الأحرار والكتل السياسية الأخرى، وأعرب عن الأمل فى أن تقدم الكتل السياسية مرشحيها التكنوقراط خلال اليومين القادمين.

ومن أخبار العراق اليوم، تأكيد مصدر أمنى عراقى، نبأ مقتل قائد عسكرى بتنظيم "داعش" وعدد من عناصر التنظيم فى غرب العراق، كما أوضح المصدر أيضاً أن الجيش العراقى تمكن من قتل المسئول العسكرى بتنظيم "داعش" لناحية الصقلاوية، شمال غرب الفلوجة، جاسم صالح، عراقى الجنسية، مع خمسة من مرافقيه، خلال معركة مساء أمس الخميس.

وتشهد ناحية الصقلاوية، بمحافظة الأنبار غرب العراق، معارك مستمرة تتقدم فيها القوات العراقية وصولاً إلى مشارف الفلوجة التى يعانى فيها المدنيون المحاصرون من مجاعة وتصفيات جسدية يومية من قبل عناصر "داعش".

ومن ناحية أخرى أشارت أخبار العراق إلى تحذير زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر من اندلاع احتجاجات واسعة حال محاولة زعماء الكتل السياسية عرقلة التعديل الوزارى الذى يجريه رئيس الوزراء حيدر العبادى لمحاربة الفساد، كما ناشد الصدر العبادى إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة فى موعد أقصاه السبت.

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