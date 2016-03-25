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أخبار المغرب اليوم.. قرار خفض البعثة الأممية بالصحراء الغربية لا رجعة فيه

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أخبار المغرب اليوم.. قرار خفض البعثة الأممية بالصحراء الغربية لا رجعة فيه أخبار المغرب اليوم.. قرار خفض البعثة الأممية بالصحراء الغربية لا رجعة فيه

أخبار المغرب اليوم


>أكد وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، أن قرار بلاده بخفض بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية (مينورسو) سيادى ولا رجعة فيه، بينما عبر مجلس الأمن الدولى عن أمله بأن تتمكن البعثة الأممية من العمل مجددًا.

وقال الوزير المغربى للصحفيين، أمس الخميس، فى الرباط إن قرار المغرب سيادى ولا رجعة فيه، موضحا أن الاتصالات العسكرية مع بعثة الأمم المتحدة لم تتوقف، وأن المغرب ملتزم بالتعاون لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

من جهته، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم المغربية ووزير الاتصال إن المغرب ليس لديه مشكلة مع الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي بل مع مواقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عبر عنها وكان لا بد من الرد عليها بصرامة، وفق تعبيره.

ومن أخبار المغرب اليوم، دعوة "الائتلاف المغربى من أجل الاستعمال الطبى والصناعى للكيف" إلى عدم إقحام اسم الملك في النقاش حول السياسة الوطنية فى مجال المخدرات، وتركه محصورا بين المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والفئات المستهدفة منه.

وشدد الائتلاف، على أنه ضد إقحام اسم الملك في نقاش يفترض أن يتطور بشكل طبيعي وهادئ عبر الهيئات والمؤسسات المحدثة لهذه الغاية، مشددًا على أن اللجوء إلى أعلى سلطة بالبلاد لا يجب أن يكون إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة قانونا، داعيا كلا من المجلس الوطنى لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى القيام بدورهما بشكل تلقائى، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لعمله.

الموضوعات المتعلقة :


>- وزير خارجية المغرب: الرد القوى لقضية الصحراء أربك الأمم المتحدة
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- مجلس الأمن يعبر عن قلقه لقرار المغرب خفض بعثة الأمم المتحدة
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