تفاصيل جديدة في قضية ريجيني.. شقيقة المتهم تعترف أمام النيابة…. وضبط السيارة المستخدمة

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، على سيارة طارق سعد، زعيم تشكيل خطف الأجانب والمتهم بقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، والذي لقى حتفه على يد القوات الأمنية، أمس الخميس، في القاهرة الجديدة، بجوار مسكن شقيقته بشبرا الخيمة.

وتبين أنها سيارة ماركة “كيا كارنز” تحمل لوحات معدنية رقم “865 ل ر ط”، وبتفتيشها عُثر بداخلها على رخصة تسيير السيارة منسوب صدورها لوحدة مرور الأميرية وعقد بيع للسيارة، وإيصالي إيداع مبالغ مالية في بنك أبوظبى الإسلامي، وعليهما اسم المودع طارق سعد عبدالفتاح، “المتهم الأول”، أحدهما بمبلغ “15010 جنيهات” بفرع البنك بكفر صقر، في الشرقية، والثاني بمبلغ 1050 جنيهًا بفرع البنك بالمنصورة، وتوكيل خاص بإدارة وقيادة السيارة رقم 77999 ملاكي شرقية، لصالح زعيم التشكيل و”كارت ميموري” أسود اللون، وتحفظوا على السيارة.

كما ألقي القبض علي زوج شقيقته ويدعي “جمال.ع.إ”، عامل، وجارٍ التحقيق معه بعد أن عثر داخل مسكنه على حقيبة حمراء اللون، عليها علم دولة إيطاليا، وعُثر بداخلها على “حافظة جلدية بنيه اللون بداخلها جواز سفر إيطالي لشخص يدعى ريجيني جوليو، يحمل رقم 5248275 AA، ومتعلقات شخصية للقتيل”.

من ناحية آخرى، أدلت شقيقة المتهم الأول “طارق. س” في واقعة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، المقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، والمسجل شقي خطر “نصب”، وزوجتة “مبروكة. أ” باعترافاتهما أمام النيابة العامة بشبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوي.

وأكدت كلاً من شقيقة المتهم وزوجته “أنه ارتكب الواقعة بالفعل، ولكن ليس بغرض القتل، وإنما بغرض السرقة”، ولكن المجني عليه قاوم مما أدى إلى قيام المتهم ومرافقيه بالاعتداء عليه، وهو ما تسبب في وفاته.

وأشارت شقيقة المتهم “رشا. س” (34 عامًا)، إلى أنها على علم بنشاط شقيقها الإجرامي، واحتفاظه بنصيبه من متحصلات جرائمه طرفها، والتي تم ضبطها وبصحبتها زوجة المتهم “مبروكة أحمد عفيفي الخالع” (48 عامًا)، والتي عثر بمنزلها على حقيبة “هاند باج – حمراء اللون” عليها علم دولة إيطاليا بداخلها “محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988، وكارنيه الجامعة الأمريكية الخاص به وعليه صورة الشخصية ومدون به باللغة الإنجليزية باحث مساعد، وكارنيه جامعة كامبريدج الخاص به، وفيزا كارت خاصة به، و2 هاتف محمول”.

كما عثر على “حافظة جلدية حريمي مدون عليها باللغة الإنجليزية عبارة LOVE، ومبلغ 5 آلاف جنيه وقطعة داكنة تشبه مخدر الحشيش وزنت 15 جرامًا، وساعة يد حريمي سوداء اللون وثلاث نظارات شمسية”.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أيدتاها وأقرتا أن المضبوطات من متحصلات نشاط المتهمين.