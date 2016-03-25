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كارثة.. تناول الأطفال جرعة كبيرة من السكر تقلل مناعتهم 40% لمدة 5 ساعات

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كارثة.. تناول الأطفال جرعة كبيرة من السكر تقلل مناعتهم 40% لمدة 5 ساعات كارثة.. تناول الأطفال جرعة كبيرة من السكر تقلل مناعتهم 40% لمدة 5 ساعات
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، تمثلت فى أن تناول الأطفال جرعة كبيرة من الأطعمة السكرية تضعف جهازهم المناعى بنسبة 40% لمدة 5 ساعات.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرًا موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الإفراط فى تناول السكر لا يسبب فقط تسوس الأسنان ويرفع خطر الإصابة بالسمنة، بل يدمر الجهاز المناعى للأطفال ويقلل قدرته بنسبة 40% لمدة 5 ساعات.
>وأكد الباحثون أن تناول السكر يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، حيث يرفع فرص إصابة النساء بالسمنة وتكيس المبايض ويصيب الرجال بضعف الانتصاب.

وأشار الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يقلل مستويات الكولسترول "الجيد" فى الجسم، فى حين يرفع مستويات الضارة بالدم، والتى تساهم فى الإصابة بتصلب الشرايين وهذا بدوره يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.


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-"ديلى ميل": القيلولة أكثر من 40 دقيقة نهارا ترفع خطر الإصابة بالقلب والسكر
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مصر 365

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