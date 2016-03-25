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آلاف يتظاهرون في بنجلاديش ضد دعوات التخلى عن الديانة الإسلامية

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آلاف يتظاهرون في بنجلاديش ضد دعوات التخلى عن الديانة الإسلامية آلاف يتظاهرون في بنجلاديش ضد دعوات التخلى عن الديانة الإسلامية

آلاف يتظاهرون في بنجلاديش للتنديد بالتماس مقدم لمحكمة للتخلي عن الديانة الإسلامية

تظاهر آلاف المسلمين في العاصمة البنغالية داكا للتنديد بالتماس مقدم لمحكمة للتخلي عن الديانة الإسلامية كديانة رسمية للبلاد.

وذكرت (إيه بي سي) الأمريكية أن نحو 3 آلاف مسلم تظاهروا اليوم الجمعة خارج المسجد الوطني في داكا ضد ذلك الالتماس، الذي قدمه مجموعة من المواطنين، والذي ستنظره المحكمة العليا الأحد المقبل.

ويدين أكثر من 90% من سكان بنجلاديش (البالغ عددهم 160 مليون) بالإسلام.

وكان الرئيس الأسبق حسين محمد إرشاد قد أعلن الإسلام الديانة الرسمية للدولة في عام 1988 لكسب التأييد خلال الحملة التي كانت تقوم بها الأحزاب السياسية الرئيسية للإطاحة به من السلطة.

وكانت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد قد أعادت العلمانية باعتباره من ركائز الدستور في عام 2011، لكنها أبقت على الإسلام دينا الدولة.

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