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الشرطة في الكونغو تطلق الغاز المسيل للدموع..وتعتقل عشرة من أنصار المعارضة

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الشرطة في الكونغو تطلق الغاز المسيل للدموع..وتعتقل عشرة من أنصار المعارضة الشرطة في الكونغو تطلق الغاز المسيل للدموع..وتعتقل عشرة من أنصار المعارضة


> اعتقلت شرطة جمهورية الكونغو اليوم الجمعة عشرة أشخاص من أنصار المعارضة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة المحتشدين أمام مقر حزب معارض .

وذكرت قناة (سكاي نيوز) أن الشرطة أطلقت غازات مسيلة للدموع على أنصار المعارضة واعتقلت نحو عشرة منهم قبل مؤتمر صحفي مقرر لمرشحي المعارضة الذين قالوا في مطلع الأسبوع إن الانتخابات الرئاسية “زورت”.

وأضافت القناة أن نحو 100 فرد من الشرطة انتشورا أمام مقر حزب معارض، حيث كان من المتوقع أن يعلن خمسة مرشحين للانتخابات عن النتائج التي جمعوها.

يذكر أن الرئيس دينيس ساسو نجيسو الذي حكم البلاد المنتجة للنفط 32 عاما فاز في الانتخابات التي جرت – الأحد الماضي – وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت أمس أنه حصل على 60 في المئة من الأصوات.

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