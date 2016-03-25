رئيس الوزراء الروسي يؤكد انفتاح بلاده على الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، انفتاح روسيا على الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن بلاده تسعى لتوفير مناخ استثماري مناسب للشركات العاملة بالمشاريع الكبرى في البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مدفيديف قوله – في اجتماع اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا – “اليوم عندما تفرض الظروف السياسية شروطًا على قطاع الأعمال، فبالطبع نبدي تقديرًا واحترامًا للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تستمر بالعمل في بلادنا، أو التي تعتزم الاستثمار لدينا”.

وأكد رئيس الوزراء أن بلاده مستعدة لخلق ظروف مريحة للمستثمرين الأجانب، ولتطوير التعاون الاستثماري مع الشركاء الأجانب، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا أنه رغم العقوبات وصعوبات التواصل الاقتصادي، نعتزم مواصلة تطوير التعاون في مجال الاستثمار.

ولفت مدفيديف إلى أن ضعف الروبل يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء الأصول الروسية بأسعار منخفضة، وكثيرون يمكنهم الاستفادة من ذلك.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن الاستثمارات الأجنبية في الأصول الروسية آخذة بالارتفاع. ففي الأسبوع المنتهي في الـ 9 من مارس، جذبت صناديق الأسهم الروسية استثمارات أجنبية بقيمة 177.5 مليون دولار.