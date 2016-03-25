الخارجية: زيارة اللجنة القنصلية للبنان تهدف للتواصل مع الجالية المصرية

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير هشام النقيب أن هناك تأكيدا من القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري بالتأكيد على أن المصري في الخارج هو ليس فقط يؤدي عمل خاص به، ويعد امتدادا للأمن القومي المصري.

وقال مساعد وزير الخارجية إن زيارة اللجنة القنصلية المصرية للبنان تأتي في إطار الرعاية المباشرة للمواطنين والتواصل والاتصال مع الجالية المصرية في أماكن تواجدها والوقوف على المشاكل التي تواجهها لوضع حلول لها.

وأضاف النقيب – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات وتعليمات مباشرة من وزير الخارجية سامح شكري في إطار دور وزارة الخارجية في الرعاية المباشرة للمواطنين والتواصل والاتصال مع الجالية في أماكن تمركز الجالية المصرية .. مشيرا إلى أن هذه الزيار جاءت المحطة الثانية في هذه الجولة بعد الأردن.

> وقال ” لقد بدأنا حقيقة بتجربة فريدة من نوعها وهو مقابلة الجالية قبل بدء اللقاءات مع المسئولين اللبنانيين للوقوف بصورة عملية على جميع العوائق والمشكلات التي تواجه الجالية المصرية قبل التواصل مع الجانب اللبناني لوضع حلول أمامهم ووضع تصورات لحل هذه المشاكل”.

وأضاف ” لقد كان العدد كبير جدا والقاعة كانت مليئة للغاية من جميع أطياف الجالية المصرية وجميع المهن المختلفة سواء سيدات أو رجال الطائفة وحتى الاطفال وشيوخ الازهر ورجال الكنيسة فكان في الحقيقة تجمهر جميل جدا من جميع أطياف الجالية التي كانت متواجدة”.

وأوضح أن المشاكل تنحصر في 4 رئيسية، الاولى موضوع لم شمل الاسرة خاصة للمصريين الذين ينتمون لمايعرف بالفئة الثالثة او الرابعة نظرا لعدم منح السلطات اللبنانية لهذه الفئات حق الاقامة لذويهم، مشيرا إلى أن هذه من المشاكل الرئيسية التي تحدثنا فيها مع الجانب اللبناني.

وتابع “إن المشكلة الثانية وهي نقل العمل من الكفيل الى كفيل آخر خاصة في حالة تعرض الكفيل إلى مشاكل قانونية وبناء عليه يتحمل المصريين النتائج ويتم وقف اقامتهم، والمشكلة الثالثة وتتعلق بموضوع الضمان الاجتماعي وهو الضمان الذي يدفعه العامل ويقوم بتحصيله الكفيل وعند انتهاء المدة وبالتالي لا يحصلون على أي مستحقات لهم في إطار الضمان الاجتماعي”.

وأوضح أن المشكلة الرابعة هي الشكوى فيما يتعلق بمشكلات التعامل مع الامن العام اللبناني فيما يتعلق ببعض التجاوزات والتعسف مع المواطنين عند احتجازهم او عند الترحيل .

> وقال ” كوفد مكون من وزارة الداخلية والاستثمار والمالية والاسكان بالاضافة الى قداسة البابا بولس ممثل البابا تواضرس كلا منهم استعرض مالديه من امكانيات ومن مشروعات للجالية سواء في اطار اسكان او استثمار او احوال مدنية او جوازات او جنسية او تجنيد او ماشابه ذلك”.

وأكد أن ملف رعاية المصريين في الخارج أحد الملفات الأصيلة لوزارة الخارجية لأن الخارجية تعد هي المايسترو الرئيسي لإدارة منظومة رعاية المصريين بالخارج من خلال السفارات والقنصليات إلا أن هذه المنظومة تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة والدليل على ذلك أن الوفد ضم جميع مؤسسات الدولة وذلك لأنها منظومة متشابكة، فالرسالة هي التأكيد والأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية الحديثة بعد 25 يناير و30 يونيو للمصري في الخارج.

وأضاف أنه بالنسبة لتجديد الجوزات والرقم القومي ، فإن اي سفارة تقوم بارسال 500 طلب فإنها ترسل لجنة لها فورا في اي وقت وليس لها حد اقصى.

وأوضح أنه بالنسبة للجوازات كانت تحتاج من ثلاثة الى اربعة اشهر الا اننا قمنا بعمل نظام جديد مع ادارة الجوزات والجنسية ، بمجرد استلام الجواز من الحقيبة الدبلوماسية ففي ظرف 48 ساعة يتم ارسالها ولا تأخذ اكثر من شهر ونصف بما فيها ذهاب الحقيبة وعودتها.

وتابع أنه في حقيقة الأمر الوقت الذي يستغرقه استخراج جواز السفر داخل جمهورية مصر العربية لا يتعدى اربع او خمسة ايام ، وهذه المدة تعتبر رقم قياسي بالمقارنة مع اى دول اخري مثل بريطانيا او فرنسا، فهناك اشخاص تعمل 24 ساعة لمدة 7ايام ،ونوبات عمل مستمرة من اجل أن نصل لفترة الشهر والنصف.

> وأضاف أننا في سبيلنا بعد تنفيذ موضوع الجوازات المميكنة العمل على تقليل المدة الى شهر ايضا هذا وعد مني كمساعد وزير الخارجية.