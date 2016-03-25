تقرير في الجول - طلبة ' الأكبر ' في مباراة مصر ونيجيريا يخوض أول مباراة له.. ونظيره بدون خبرة

يخوض حمادة طلبة الظهير الأيسر للزمالك أول مباراة دولية له كأساسي في مواجهة نيجيريا بالجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

طلبة صاحب الـ34 عاما بدأ مسيرته كمهاجم ثم شارك كقلب دفاع وظهير أيمن قبل اللجوء إليه في مركز الظهير الأيسر مع الزمالك بعد رحيل محمد عبد الشافي.

ومع إجادة طلبة مع الزمالك تحول للمشاركة الأساسية ضد نيجيريا.. ويصادف أنها المباراة الدولية الأولى في مسيرته.

وبعد إعلان التشكيل الأساسي لمصر ونيجيريا، فإن حمادة طلبة هو اللاعب الأكبر بين صفوف الفريقين.

لأن أكبر لاعب في منتخب نيجيريا هو كارل إيكيبي ويبلغ من العمر 29 عاما.

ويأتي إبراهيم صلاح في عمر الـ28 ثاني أكبر لاعبي الملعب مع جون أوبي ميكيل قائد نيجيريا.

ولا يوجد لاعب نيجيري يتجاوز العقد الثالث من عمره.

نظيره

أيضا مباراة مصر لن تنسى لستانلي أموزي الظهير الأيسر لنيجيريا.. إذ يخوض المباراة الدولية الأولى له بقميص النسور.

أموزي الذي يلعب في أوليهانسي أحد أندية الدرجة الثانية البرتغالية لفت الأنظار مما جعل سامسون سياسيا المدير الفني يدفع به أساسيا أمام مصر.

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