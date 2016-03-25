بوتين يعين رمضان قادروف قائما بأعمال الرئيس الشيشاني

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الرئيس الشيشاني المنتهية ولايته رمضان قادروف، قائما بأعمال رئيس الجمهورية، معربا عن أمله في أن يشارك قادروف في الانتخابات الرئاسية الخريف المقبل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله – خلال لقائه مع قادروف – “انطلاقا مما فعلتم خلال السنوات الماضية للشيشانيين وسكان الجمهورية، وبالتالي لروسيا بأسرها، فإنني وقعت اليوم على المرسوم الخاص بتعيينكم في منصب قائم بأعمال رئيس جمهورية الشيشان”.

وأعرب بوتين عن أمله في أن يشارك قادروف في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بالشيشان خلال سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يعول على أن يقدر الشعب الشيشاني خلال هذه الانتخابات ما بذله قادروف من أجل الجمهورية.

وكلف الرئيس الروسي قادروف بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاجتماعي بالجمهورية، مطالبا إياه بإيلاء اهتمام خاص بقضية البطالة في صفوف الشباب.

ولفت إلى أن قادروف – خلال فترة رئاسته للشيشان – تحول إلى مدير اقتصادي جيد، بعد أن كان يبدو شخصا ذا أهداف ومساع مختلفة تماما في الحياة. وأردف قائلا “هذا ما يطالب به شعب الشيشان، وأنكم شخصية تتناسب مع هذا الطلب” .