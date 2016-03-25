أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو: كيفَ تعقّمينَ فرشاةَ الأسنان؟

Google+ Print

تحتاجُ فرشاةُ الأسنانِ إلى التنظيفِ مرةً كلَّ أسبوعٍ، مع الحرصِ على تبديلِها شهرياً. ولتعقيمِ فرشاة الأسنان، اتبعي الطريقةَ الآتية:

* أنتِ بحاجةٍ إلى:
| وعاءٍ من الماءِ الدافئ.
| حبةٍ من الليمونِ الحامض.

الطريقة:
1. افركي الفرشاةَ جيداً بالماءِ الدافئ.
2. قطعي حبةَ الليمونِ الحامضِ إلى نصفين.
3. ادعكي شعيراتِ الفرشاةِ بنصفِ حبةِ الليمونِ الحامض.
4. ثم، انقعي الفرشاةَ بكوبٍ من الماءِ الباردِ، إلى حينِ استعمالِها.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو: كيف تتخلّصين من خدوش حذاء الجلد

7 نصائح للتوفير أثناء التسوق

4 استعمالات "غريبة" للقهوة في التدبير

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة