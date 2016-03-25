بالفيديو: كيفَ تعقّمينَ فرشاةَ الأسنان؟

تحتاجُ فرشاةُ الأسنانِ إلى التنظيفِ مرةً كلَّ أسبوعٍ، مع الحرصِ على تبديلِها شهرياً. ولتعقيمِ فرشاة الأسنان، اتبعي الطريقةَ الآتية:

* أنتِ بحاجةٍ إلى:

| وعاءٍ من الماءِ الدافئ.

| حبةٍ من الليمونِ الحامض.

الطريقة:

1. افركي الفرشاةَ جيداً بالماءِ الدافئ.

2. قطعي حبةَ الليمونِ الحامضِ إلى نصفين.

3. ادعكي شعيراتِ الفرشاةِ بنصفِ حبةِ الليمونِ الحامض.

4. ثم، انقعي الفرشاةَ بكوبٍ من الماءِ الباردِ، إلى حينِ استعمالِها.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو: كيف تتخلّصين من خدوش حذاء الجلد

7 نصائح للتوفير أثناء التسوق

4 استعمالات "غريبة" للقهوة في التدبير