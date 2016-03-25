استبعاد عمرو جمال وحازم وحفني.. تعرف على بدلاء مصر أمام نيجيريا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر عن أسماء المستبعدين من قائمة مباراة نيجيريا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر عامر بالمفاجآت. "طالع التفاصيل"

واستبعد كوبر عصام الحضري حارس المرمى الذي تعرض لإصابة في التدريبات ليخرج من القائمة، ويدخل محمد الشناوي بدلا منه كحارس بديل.

وفضل كوبر دخول مروان محسن مهاجم الإسماعيلي في قائمة البدلاء، وأخرج عمرو جمال من القائمة.

ومن جانب آخر، استبعد المدرب الأرجنتيني كل من أيمن حفني - عمرو وردة - مؤمن زكريا - علي جبر - حازم إمام

وستكون قائمة البدلاء في المباراة كالتالي:

محمد الشناوي - أحمد دويدار - صبري رحيل - طارق حامد - حسام غالي - رمضان صبحي - مروان محسن