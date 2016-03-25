أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استبعاد عمرو جمال وحازم وحفني.. تعرف على بدلاء مصر أمام نيجيريا

Google+ Print
استبعاد عمرو جمال وحازم وحفني.. تعرف على بدلاء مصر أمام نيجيريا استبعاد عمرو جمال وحازم وحفني.. تعرف على بدلاء مصر أمام نيجيريا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب عن أسماء المستبعدين من قائمة مباراة نيجيريا.

ويلتقي المصري مع نظيره النيجيري مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر عامر بالمفاجآت. "طالع التفاصيل"

واستبعد كوبر عصام الحضري حارس المرمى الذي تعرض لإصابة في التدريبات ليخرج من القائمة، ويدخل محمد الشناوي بدلا منه كحارس بديل.

وفضل كوبر دخول مروان محسن مهاجم الإسماعيلي في قائمة البدلاء، وأخرج عمرو جمال من القائمة.

ومن جانب آخر، استبعد المدرب الأرجنتيني كل من أيمن حفني - عمرو وردة - مؤمن زكريا - علي جبر - حازم إمام

وستكون قائمة البدلاء في المباراة كالتالي:

محمد الشناوي - أحمد دويدار - صبري رحيل - طارق حامد - حسام غالي - رمضان صبحي - مروان محسن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية