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مقتدى الصدر يطالب العبادى بتنفيذ الاصلاحات قبل انتهاء المهلة الزمنية

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مقتدى الصدر يطالب العبادى بتنفيذ الاصلاحات قبل انتهاء المهلة الزمنية مقتدى الصدر يطالب العبادى بتنفيذ الاصلاحات قبل انتهاء المهلة الزمنية

>طالب الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، خلال خطبة صلاة الجمعة فى بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادى بإعلان اصلاحاته، غدا السبت، قبل انتهاء المهلة الزمنية التى حددها ومدتها 45 يوما.

واحتشد الاف من انصار الصدر لاداء صلاة الجمعة عند احد المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء فى بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.

والقى رجل الدين اسعد الناصرى خطيب صلاة الجمعة كلمة الصدر الذى "تمنى على رئيس الوزراء ان يخرج السبت باصلاحات جديدة مقنعة للشعب نحو حكومة تكنوقراط مستقلة ترضى الشعب وليس الكتل (السياسية) التى تتصارع من اجل بقائها وهمينتها على مقدرات" البلاد.

وكان الصدر الذى بدأ انصاره الجمعة باعتصام عند مداخل المنطقة الخضراء قد امهل العبادى فى 13 فبراير الماضى مدة 45 يوما للقيام باصلاحات.

وتابع الناضرى "فى حال اعلان الاخ العبادى عن حزمة اصلاحات مرضية واذا وعد بحزمة جديدة شاملة بمدة محددة سندعمه ونؤيده اكثر وبالطرق السلمية".

لكنه اضاف انه "فى حال عدم اعلانه تلك الحزمة ستكون لنا وقفة اخرى نعلنها السبت وسوف لن نكتفى باعتصامنا امام المنطقة الخضراء، وباحتجاجات سلمية".

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مصر 365