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مقتل عشرات من داعش بقصف لطيران التحالف لكركوك ونينوى شمالى العراق

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مقتل عشرات من داعش بقصف لطيران التحالف لكركوك ونينوى شمالى العراق مقتل عشرات من داعش بقصف لطيران التحالف لكركوك ونينوى شمالى العراق

>قصف طيران التحالف الدولى مواقع لتنظيم (داعش) فى بكركوك ونينوى شمالى العراق،؛ ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين.. بينما دعت القوات الأمنية نداء لسكان ناحية"كبيسة" بقضاء "هيت" غربى الأنبار بعدم الخروج من منازلهم حتى استكمال عمليات تحريرها من قبضة (داعش).

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة أنه بناءً على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أغار طيران التحالف الدولى على تجمع لمسلحى داعش فى الحويجة، مما أسفر مقتل وجرح 37 إرهابيا بينهم القيادى أيمن نمير، وتدمير مقر لداعش فى حى الوحدة بالحويجة.

وقصف طيران التحالف تجمع لمسلحى التنظيم مابين منطقتى البعاج وسنجار فى نينوي، أدى الى مقتل 17 إرهابيا بينهم المسؤول العسكرى بالتنظيم عبد الحميد البروكان الكنى"أبو عمر"، وتدمير موقع للارهابيين فى قرية العوسجة أسفر عن مقتل 7 إرهابيين.

كما دمرت طائرات التحالف موقعا لداعش فى قرية خورسباد بنينوى وقتلت القيادى بداعش خالد طلب و26 إرهابيا كانوا برفقته ، إضافة الى تدمير سيارة دفع رباعى مزودتين بسلاح دوشكا ورشاش أحادى فى قرية الثورة وقتلت 8 إرهابيين.

من جهة أخرى، وجهت القوات الامنية نداء الى أهالى "كبيسة" بالأنبار غربى العراق بالبقاء فى منازلهم حتى يتم الانتهاء من عمليات تحرير الناحية من قبضة التنظيم.

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مصر 365