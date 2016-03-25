20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية فى سوهاج

دفعت محافظة سوهاج بعدد من المعدات الثقيلة واللوادر إلى المنطقة الصناعية بالكوثر من أجل المشاركة مع قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق الذى نشب بعد ظهر اليوم فى مصنع الهلال والنجمة الذهبية لصناعة الأدوات المنزلية، والذى تبلغ مساحته حوالى 1000 متر تقريبا.

وقد دفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 20 سيارة إطفار فى محاولة منها للسيطرة على الحريق وإخماده، الذى بدأ فى الزيادة بسبب سرعة الرياح بالمنطقة الجبلية، الأمر الذى ساعد على تصاعد الأدخنة إلى ارتفاعات كبيرة وغطت سماء المنطقة.

يذكر أن اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية إلى المنطقة الصناعية بحى الكوثر منطقة الحريق الذى نشب منذ قليل بمصنع الهلال والنجمة للأدوادت المنزلية، لمتابعة الموقف عن قرب ومدى سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق ومنع تفاقمه.

- بالصور..مدير أمن سوهاج يتوجه للمنطقة الصناعية لمتابعة حريق "الهلال والنجمة"

>

- بالصور.. حريق هائل بمصنع الهلال والنجمة للأدوات المنزلية فى سوهاج

>

- إعلان الطوارئ بمستشفيات سوهاج بعد حريق "الهلال والنجمة".. والصحة: لا إصابات

>