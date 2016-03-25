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بالصور.. الرئيس السيسى يطمئن مواطنى شرم الشيخ على عودة السياحة

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بالصور.. الرئيس السيسى يطمئن مواطنى شرم الشيخ على عودة السياحة بالصور.. الرئيس السيسى يطمئن مواطنى شرم الشيخ على عودة السياحة
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى آراء المواطنين الذين التفوا حوله عقب أداء صلاة، الجمعة، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، حول ضعف نشاط السياحة فى شرم الشيخ، حيث بعث الرئيس السيسى رسالة طمأنينة للمواطنين، مفادها "أن السياحة ستعود إلى سابق عهدها بعد استقرار الأوضاع والتفاهم مع الدول الصديقة حول الإجراءات الأمنية"، إلى جانب التأكيد على أن مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن المصرية تعم بالأمن والاستقرار، ولابد من حث الجميع على العمل من أجل عودة السياحة إلى .

وأعرب المواطنون عن استغرابهم من عدم قيام الدول الأوروبية والغربية بوقف رحلاتها إلى بروكسل وتركيا وغيرها من البلدان التى تشهد حاليا موجة من الإرهاب، فيما كان الأمر مختلف فى مصر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية، وكانت المطالبات بوقف الرحلات إلى شرم الشيخ.

الرئيس-السيسى-يطمئن-مواطنى-شرم-الشيخ-على-عودة-السياحة-(1)

الرئيس-السيسى-يطمئن-مواطنى-شرم-الشيخ-على-عودة-السياحة-(2)

الرئيس-السيسى-يطمئن-مواطنى-شرم-الشيخ-على-عودة-السياحة-(3)

الرئيس-السيسى-يطمئن-مواطنى-شرم-الشيخ-على-عودة-السياحة-(4)

الرئيس-السيسى-يطمئن-مواطنى-شرم-الشيخ-على-عودة-السياحة-(5)

السيسى يبعث برسالة طمأنة لمواطنى شرم الشيخ بأن السياحة ستعود لسابق عهدها
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