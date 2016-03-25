مصر ترأس اجتماعًا للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن لمناقشة احتياجات العراق

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن - والتى تترأسها مصر - عقدت اجتماعًا غير رسمى يوم الأربعاء الماضى، لمناقشة الاحتياجات الفنية للعراق فى مجال مكافحة الإرهاب.

وضم الاجتماع أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين للعراق وعدد من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من خارج أعضاء مجلس الأمن وممثلى 16 منظمة دولية، وهو ما يُعد سابقة فى تاريخ المنظمة الدولية، حيث إن اجتماعات لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن عادة ما تقتصر المشاركة فيها على أعضاء المجلس.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن السفير عمرو أبو العطا المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة ورئيس اللجنة، افتتح الاجتماع بدقيقة حداد على أرواح ضحايا أعمال الإرهاب الأخيرة فى عدد من الدول من بينها العراق وبلجيكا.

كما اطلع المشاركون على تقييم المدير التنفيذى للجنة مكافحة الإرهاب لأولويات الاحتياجات الفنية للعراق فى مجال مكافحة الإرهاب، ودار نقاش مطول مع العديد من المشاركين عكس نجاح تجربة توسيع قاعدة المشاركة فى مثل تلك الاجتماعات الهامة، الأمر الذى من شأنه أن يُعزز من قدرة مجلس الأمن على موافاة العراق بالمساعدات المطلوبة.

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