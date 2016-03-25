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مفاجأة.. «القيعي» و «الخطيب» غير موجودين بكشوف الجمعية العمومية للنادي الأهلي

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المراسل:عمر جمال

 

انتابت حالة من الاستياء الكابتن محمود الخطيب، وذلك عقب حضوره في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بعد أن وجد أن اسمه غير موجود في كشوفات الأعضاء وذلك لسداده الاشتراكات متأخرًا.
> وعبر المهندس عدلي القيعي عن غضبه واستيائه وذلك بعد أن فشل أيضًا في إيجاد اسمه في كشوف الأعضاء واصفاً تلك الواقعة بـ”المهزلة”.

وغادر  ”الخطيب” مقر النادي بالجزيرة بعد جلسة استمرت لما يقرب من الساعة في البحث عن اسمه في الكشوفات.

يذكر أن النصاب القانوني لمجلس إدارة الأهلي قد اكتمل ظهر اليوم الجمعة بعد أن كانت فشلت في استكمال نسبة 50% يوم الخميس.

 

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