خبير أمنى: الداخلية تميزت فى استهداف قتلة "ريجينى" رغم صعوبة تتبع آثارهم

قال الخبير الأمنى، اللواء حسام لاشين، إن قوات الأمن المصرية قامت بجهد جهيد ومتميز فى ضبط جناة قتلة الشاب الإيطالى ريجينى، رغم صعوبة تتبع آثارهم لتشعب علاقات المجنى عليه.

وأوضح لاشين لـ"اليوم السابع" أن قوات الأمن تتبعت خيوط الجريمة على مدار فترة طويلة بالتنسيق مع فريق البحث الإيطالى إلى أن تمكنت مؤخرًا من تحديد أماكن تواجدهم فى القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن تصفيتهم جاءت عقب محاولات استهداف الشرطة وقت إلقاء القبض عليهم.

وأشار الخبير الأمنى إلى أن التوصل إلى الجناة يعتبر مؤشر إيجابى فى سير التحقيقات لافتًا إلى أنه سيحض كل الادعاءات التى كانت تروج ضد الشرطة عقب اتضاح أن قتل ريجينى جاء بغرض السرقة.

الشرطة تقتل تشكيلا عصابيا تخصص فى اختطاف الأجانب وسرقتهم فى تبادل نيران بالقاهرة الجديدة.. ووسائل إعلام أجنبية تربط الواقعة بقضية الشاب الإيطالى.. وبيان الداخلية لم يتهم أفراد التشكيل بقتل ريجينى