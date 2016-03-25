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ضبط منقبين عن آثار بسوهاج بحوزتهم رأس تمثال و5 قطع من الفينوس الأزرق

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ضبط منقبين عن آثار بسوهاج بحوزتهم رأس تمثال و5 قطع من الفينوس الأزرق ضبط منقبين عن آثار بسوهاج بحوزتهم رأس تمثال و5 قطع من الفينوس الأزرق
تمكن المقدم أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار بسوهاج، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، بقيام نجار موبيليا بالحفر والتنقيب بمنزله بحثًا عن الآثار، ببندر طهطا، وتبين عدم تواجده.

وتم ضبط 3 أشخاص أثناء عملية التنقيب، و5 قطع خرز من الفينوس الأزرق ‏وجزء علوى من تمثال من الفخار للآلهة بسنت من الفخار، وبعض القطع الفخارية يشتبه فى ‏أثريتها وأدوات الحفر المستخدمة، وتم التحفظ عليهم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد شاهين مساعد الوزير للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بلاغا من قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام نجار موبيليا بالتنقيب والحفر داخل مسكنه بدائرة المركز بحثا عن الآثار.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الآثار، وأوكل تنفيذها للمقدم أحمد رفعت رئيس مباحث آثار سوهاج، والمقدم أحمد مصطفى ضابط مباحث الآثار.

وتبين أن المنزل ملك "على.ا.س.ا" 40 سنة نجار موبيليا ويقيم ببندر طهطا، حيث تبين عدم تواجده وتم ضبط "محمد.م.ا.س" 29 سنة حاصل على دبلوم، و"ناصر. ف .ا . س" 36 سنة عامل، و"أحمد. إ. ح .ع" 31 سنة مندوب مبيعات ويقيمون ببندر طهطا، تبين وجود حفر بطول 3 أمتار وعمق 6 أمتار وعثر على "5" خرز من الفينوس الأزرق ‏وجزء علوى من تمثال من الفخار للآلهة بسنت من الفخار وبعض القطع الفخارية يشتبه فـى ‏أثريتها.

وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب‏، وتـــم التحفـــظ على المضبوطـــات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 762 إدارى القسم لسنة 2016، وجار العرض على النيابة ‏العامة.


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