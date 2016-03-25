حبس الابن المتهم بقتل والده بالشرقية لسوء معاملة أمه 4 أيام

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة أحمد يس، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم بقتل والده المزارع، بسبب بخله، وسوء معاملة أمه، وإهانتها أمام الجيران، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من مفتش الصحة التابع لمركز شرطة الزقازيق، باشتباهه جنائيا فى وفاة "سليمان ع ف س" 63 سنة فلاح ومقيم قرية البيوم دائرة مركز شرطة الزقازيق، ووجود آثار دماء حول الفم وكدمات بالجسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3449 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة الزقازيق.

تبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المجنى عليه، كان دائم التعدى على زوجته بالسب والضرب، ويوم الحادث قام بالتعدى علي زوجته بالسب، وأثناء ذلك دخل نجله "عطية " 21 سنة، حيث كان فى إجازة 10 أيام ، ولم يعجبه الطريقة المسيئة التى يعامل بها والده والدته، خاصة أن الجيران كانوا دائما ما يسمعوا كلامه المسىء بحق زوجته، فحاول الابن، كتم فم والده لكى لا يتلفظ بألفاظ مشينة، وقام بطرحه على الكنبة بصالة المنزل حتى يهدأ، وأثناء ذلك لفظ الأب أنفاسه وتوفى.

اعترف الابن بارتكاب الحادث، ولكن دون قصد، وظل يبكى ويقول أن والده كان يسب أمه وأنه كان بخيل جدا، وأن والده كان يعامله وأمه معاملة سيئة وكان بخيل ولم يساعده، وعندما سمعه يهين أمه خاف عليها وحاول كتم نفسه، وبعدها قام بتوصيله إلى السرير لكى ينام، ولكنه علم من أمه أنه توفى، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام بتهمة القتل.

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