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مزارع يتهم طبيبا بالتسبب فى وفاة زوجته عقب إجراء عملية جراحية بالفيوم

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مزارع يتهم طبيبا بالتسبب فى وفاة زوجته عقب إجراء عملية جراحية بالفيوم مزارع يتهم طبيبا بالتسبب فى وفاة زوجته عقب إجراء عملية جراحية بالفيوم
تقدم مزارع ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم يتهم فيه طبيبا بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة زوجته، عقب إجراء عملية الزائدة الدودية لها، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من قسم شرطة الفيوم، بتقدم مواطن يدعى "عيد. ع. ج" 52 سنة فلاح ببلاغ يتهم فيه طبيب جراحة بمستشفى التأمين الصحى بالفيوم بالتسبب فى وفاة زوجته "فرحة. م. م" 35 سنة ربة منزل، عقب إجراء عملية جراحية لها لاستئصال الزائدة الدودية بعيادته الخاصة بمدينة الفيوم، وأصيبت على إثرها بنزيف داخلى ودخلت مستشفى الفيوم الجامعى وتوفيت، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 2878 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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