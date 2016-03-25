السيطرة على حريق شقة سكنية بإمبابة بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب بشقة بمدينة العمال التابعة لمنطقة إمبابة ولم يتحدد سبب الحريق حتى الآن.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات وتم إخماد الحريق.

- السيطرة على حريق نشب فى مخلفات بجوار سور مستشفى الخانكة بالقليوبية