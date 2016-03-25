ضبط نقاش بحوزته 5 آلاف قرص مخدر و15 زجاجة مولوتوف بمطروح

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح من ضبط نقاش بحوزته 5000 قرص مخدر و15 زجاجة مولوتوف، داخل منزله بمدينة مرسى مطروح.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن معلومات وردت تفيد قيام "محمد ا م" مواليد 1977- نقاش، مقيم فى مطروح، سبق اتهامه فى قضايا متنوعة- بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبطه بمسكنه وبحوزته 5000 خمسة آلاف قرص لعقار التامول المخدر، و15 زجاجة مولوتوف.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح للعرض على النيابة العامة.

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