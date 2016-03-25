ضبط 359 مخالفة فى حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفي مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط359 مخالفة.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه تم التصالح الفوري في 65 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالي 6650 جنيها.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

ضبط 313 مخالفة و3 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة مرورية بمطروح