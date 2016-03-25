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بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد بقرية بهبيش فى بنى سويف

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بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد بقرية بهبيش فى بنى سويف بالصور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد بقرية بهبيش فى بنى سويف
أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، زيارة إلى قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وافتتح الوزير مسجد الرحمن الرحيم بالقرية على مساحة 500متراً وبتكلفة 1.2مليون جنيه، ويتكون من طابقين، حيث يضم الطابق الأول مدرسة تحفيظ للقرآن ومرافق المسجد، بينما يضم الطابق الثانى صحن المسجد والمصلى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، و الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، و المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، أدوا اليوم صلاة الجمعة بمسجد الرضا بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بمحافظة بنى سويف.

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ببنى سويف (1)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ببنى سويف (2)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ببنى سويف (3)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ببنى سويف (4)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ببنى سويف (5)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ببنى سويف (6)

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم ببنى سويف (7)


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