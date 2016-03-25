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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

ينتظر منتخب مصر مباراة صعبة أمام نيجيريا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.. فما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في اللقاء؟ سؤال يطرحه FilGoal.com.

ويخوض منتخب مصر مباراة هامة أمام نيجيريا يوم الجمعة المقبلة في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

أحمد حسن قائد منتخب مصر ونجم الأهلي والزمالك السابق اختار التشكيل الأنسب للقاء من وجهة نظره.

ويرى الصقر أن وجود حسام غالي في وسط الملعب بغاية الأهمية ليمثل عامل الخبرة وتهدئة زملائه.

وأضاف "في كأس الأمم الإفريقية 2010 خضت البطولة وأنا أبلغ من العمر 35 سنة، ورغم ذلك كان حسن شحاتة يضعني دائما في التشكيل الأساسي حيث يرى بأن وجودي في الملعب حتمي وضروري، ولذلك أرغب بشدة في أن يكون غالى أساسيا لهذه الأسباب".

الصقر أتبع "أفضل صبري رحيل في الجهة اليسرى، أما خط الهجوم فيجب أن نستغل فيه سرعة الثنائي محمد صلاح ورمضان صبحي بالهجمات المرتدة".

انت أيضا يمكنك اختيار تشكيل مصر ضد نيجيريا.. اختاره من هنا

طالع اختيارات نجوم

مجدي عبد الغني

خالد الغندور

فاروق جعفر

أشرف قاسم

هشام حنفي

عبد الظاهر السقا

علي محمد علي

ميدو

حازم إمام

إسلام الشاطر

شادي محمد

خالد بيومي

عدلي القيعي

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