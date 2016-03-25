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' فكرت في الانتحار بسبب معاملة نيوكاسل لابني بعد إصابته بالسرطان '

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' فكرت في الانتحار بسبب معاملة نيوكاسل لابني بعد إصابته بالسرطان ' ' فكرت في الانتحار بسبب معاملة نيوكاسل لابني بعد إصابته بالسرطان '

أكدت مونيكا مونتوري والدة جوناس جواتيريز لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني أنها فكرت في الانتحار بسبب سوء المعاملة التي تلقاها نجلها من ناديه السابق نيوكاسل عقب إصابته بالسرطان.

جواتيريز أصيب بمرض سرطان الخصية في عام 2013 قبل أن يخضع لجراحة لإزالة الورم ويعود لممارسة كرة القدم من جديد.

وقالت مونتوري "ابني فقد أحد خصيتيه بسبب كرة ارتطمت به على ملعب نيوكاسل، ثم عاد من تلك الجراحة ليرموه مثل الكلاب".

وأضافت "فكرت في الانتحار أمام الاستاد وأترك رسالة أوضح بأنني فعلت ذلك بسبب المعاملة والتمييز الذي يتعرض له ابني من قبل النادي".

ويطالب جواتيريز فريق نيوكاسل بـ2 مليون جنيه إسترليني تعويضا عن إدعاء نيوكاسل أنه لم يبدأ عدد كاف من المباريات من أجل التهرب من دفع الشرط الجزائي.

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