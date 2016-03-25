مصدر أمني : ضبط شخصين قاما بالاعتداء على قوات الشرطة بدمياط

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى أنه بتاريخ أمس 24 مارس الجاري، تجمع حوالى (50) مواطن من أهلية المتوفى باسل . ع . م – سن 20، عامل بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط- والذى توفى على أثر مشاجرة مع أحد الأشخاص- قاموا على أثرها بمحاولة إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

وأضاف مسؤول مركز المكتب الإعلامي وذلك عقب منعهم من دخول مستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة ، لمحاولة التعدى على العاملين بها بزعم سوء الخدمة الطبية بالمستشفى والتى أدت إلى وفاة المذكور، وأثناء قيام (رئيس نقطة شرطة الوسطانى) بتفريقهم قاموا بإلقاء الحجارة على القوات نتج عن ذلك إصابته وخفير نظامى من قوة النقطة .

و تمكنت القوات من صرفهم وضبط إثنين منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة .