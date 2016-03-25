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غضب في عمومية الأهلي بسبب الخطيب والقيعي

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غضب في عمومية الأهلي بسبب الخطيب والقيعي غضب في عمومية الأهلي بسبب الخطيب والقيعي

سادت حالة من الغضب لدى بعض مسؤولي الأهلي السابقين أبرزهم عدلي القيعي مدير التسويق السابق بالنادي بسبب ما حدث معه ومع محمود الخطيب خلال انعقاد الجمعية العمومية.

الخطيب وعدلي القيعي فشلا في تسجيل أسمائهما في كشف الجمعية العمومية من أجل التصويت على الميزانية التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخرا.

القيعي على الأخص انفجر غضبا وأبدى استيائه الشديد من تعامل مجلس الإدارة معهم مشيرا للواقعة بأنها مهزلة.

أما محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق وأحد أساطير فريق كرة القدم فقد غادر مقر النادي بالجزيرة بعد جلسة استمرت 40 دقيقة.

جدير بالذكر أن النصاب القانوني لمجلس إدارة الأهلي قد اكتمل اليوم الجمعة بعد أن فشلت في استكمال نسبة 50% يوم الخميس.

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