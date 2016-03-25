علي لطفي بديلا للحضري في قائمة مصر

استدعى منتخب مصر الحارس علي لطفي لتعويض المصاب عصام الحضري الذي خرج من حسابات المدرب هيكتو كوبر بعد إصابته في عضلة السمانة.

وسينضم حارس مرمى إنبي لمعسكر المنتخب في فندق هيلتون بمنطقة برج العرب في الإسكندرية على أن يلحق بمواجهة الإياب أمام نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ أحمد الشناوي حارس الزمالك مباراة الجمعة أمام نيجيريا في مدينة كادونا وسيكون بديله على دكة البدلاء محمد الشناوي لاعب بتروجيت.

ونال لطفي صاحب الـ26 عاما مشاركته الدولية الأولى مع الفراعنة تحت قيادة كوبر أمام مالاوي وديا شهر يونيو الماضي.