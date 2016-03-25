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الأنبا أرميا: البابا شنودة كان يستطلع رأى "الشيخ الشعراوى" فيما يكتب من شعر

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الأنبا أرميا: البابا شنودة كان يستطلع رأى "الشيخ الشعراوى" فيما يكتب من شعر الأنبا أرميا: البابا شنودة كان يستطلع رأى "الشيخ الشعراوى" فيما يكتب من شعر
كشف الأنبا أرميا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البابا شنودة كان يستطلع رأى الشيخ محمد متولى الشعراوى فيما يكتبه من "شعر".

وأشار الأنبا أرميا، إلى أن البابا شنودة كان يتمتع أيضا بعلاقة طيبة مع الصحفيين، حيث كان عضوا فى نقابة الصحفيين حتى وفاته، ويقيم للصحفيين حفلات ويجرى لهم الندوات، وكذلك كانت علاقته بالقيادات الإسلامية كالشيخ حسن الباقورى والشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الراحل وكذلك الشيخ محمد سيد طنطاوى أيضا.

وكان الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى عمل سكرتيرا للبابا شنودة لمدة 19 عاما حتى وفاته التى حلت ذكراها منذ أيام قليلة.

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