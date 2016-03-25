أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رامي شعبان يتحدث عن النني المناسب لأرسنال.. و ' ديانة ' الكرة في مصر

Google+ Print
رامي شعبان يتحدث عن النني المناسب لأرسنال.. و ' ديانة ' الكرة في مصر رامي شعبان يتحدث عن النني المناسب لأرسنال.. و ' ديانة ' الكرة في مصر

أشاد رامي شعبان حارس أرسنال السابق والذي يحمل الجنسية المصرية بمحمد النني لاعب وسط المدفعجية مشيرا إلى إنه لاعب مناسب لكتيبة أرسين فينجر.

شعبان الذي لعب لأرسنال مطلع الألفية يحمل الجنسية المصرية من والده لكنه لعب لمنتخب السويد الذي يحمل جنسيتها من والده.

وقال شعبان في حوار مع الموقع الرسمي لأرسنال "الخطوة التي أخذها بالانتقال من بازل لأرسنال هي تحدي له، لكن بعض اللاعبين يستطيعون أن يتغلبوا على هذا التحدي بشكل رائع وهو بالتأكيد تأقلم مع أرسنال".

وأضاف "بالنظر للاعبين المصريين تاريخيا كان هناك العديد من المواهب الرائعة لكن هناك القليل فقط من أخذ تلك الخطوة، النني سيكون واحدا منهم وأنا أعتقد أنه سيناسب الفريق بشكل رائع".

وأردف "أيضا الاستماع لما يقوله أرسين فينجر عنه يجعلني مقتنعا أكثر بذلك".

وتابع "كرة القدم في تعتبر ديانة خاصة في ظل الأوقات العصبة التي تمر بها البلاد حاليا، أتذكر عندما ذهبت لمصر في السابق الأمر كان أشبه بنجم وصل للمطار والأمر كان صادما لي لا يمكنك أن تقارن ما حدث بما يحدث في السويد، في مصر يمتدحون لاعبيهم ".

"النني تأقلم بالفعل وأمل أن يحصل على المزيد من المباريات.. أمل أيضا أن يصبح لاعبا أساسيا بشكل دائما ويصبح شيئا كبيرا بالنسبة لأرسنال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية