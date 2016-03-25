رامي شعبان يتحدث عن النني المناسب لأرسنال.. و ' ديانة ' الكرة في مصر

أشاد رامي شعبان حارس أرسنال السابق والذي يحمل الجنسية المصرية بمحمد النني لاعب وسط المدفعجية مشيرا إلى إنه لاعب مناسب لكتيبة أرسين فينجر.

شعبان الذي لعب لأرسنال مطلع الألفية يحمل الجنسية المصرية من والده لكنه لعب لمنتخب السويد الذي يحمل جنسيتها من والده.

وقال شعبان في حوار مع الموقع الرسمي لأرسنال "الخطوة التي أخذها بالانتقال من بازل لأرسنال هي تحدي له، لكن بعض اللاعبين يستطيعون أن يتغلبوا على هذا التحدي بشكل رائع وهو بالتأكيد تأقلم مع أرسنال".

وأضاف "بالنظر للاعبين المصريين تاريخيا كان هناك العديد من المواهب الرائعة لكن هناك القليل فقط من أخذ تلك الخطوة، النني سيكون واحدا منهم وأنا أعتقد أنه سيناسب الفريق بشكل رائع".

وأردف "أيضا الاستماع لما يقوله أرسين فينجر عنه يجعلني مقتنعا أكثر بذلك".

وتابع "كرة القدم في مصر تعتبر ديانة خاصة في ظل الأوقات العصبة التي تمر بها البلاد حاليا، أتذكر عندما ذهبت لمصر في السابق الأمر كان أشبه بنجم وصل للمطار والأمر كان صادما لي لا يمكنك أن تقارن ما حدث بما يحدث في السويد، في مصر يمتدحون لاعبيهم ".

"النني تأقلم بالفعل وأمل أن يحصل على المزيد من المباريات.. أمل أيضا أن يصبح لاعبا أساسيا بشكل دائما ويصبح شيئا كبيرا بالنسبة لأرسنال".