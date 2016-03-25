باحثون: 50% من الرجال الذين يعانون من الصدفية أكثر عرضة لضعف الانتصاب

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الرجال الذين يعانون من الصدفية قد يكونوا أكثر عرضة لعدم القدرة على الانتصاب بالنسبة لأقرانهم غير المصابين بهذا المرض الجلدى.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون صينيون أن الرجال الذين يعانون من الصدفية يعانون من ضعف الانتصاب بمعدل أعلى من الذين يعانون من الاكتئاب أو لديهم مشاكل صحية أخرى مثل مرض السكرى أو ارتفاع ضغط الدم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بدراسة الوظيفة الجنسية لحوالى 200 رجل من المرضى الذين يعانون من الصدفية، وعدد متساوٍ من الرجال الأصحاء.

>ووجد الباحثون 53% من الرجال المصابين بالصدفية يعانون من عدم القدرة على الانتصاب.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم بقيادة كبير معدى الدراسة الدكتور سيون جى، إلى أن ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وارتفاع مستويات السكر فى الدم تلعب دورًا كبيرًا فى عدم القدرة على الانتصاب.

وأضاف الباحثون أن الضرر النفسى للمرض، بما فى ذلك القلق، والاكتئاب، والحرج من أجسامهم بسبب شكل الصدفية وتدنى احترام الذات تقلل الرغبة الجنسية وتؤدى إلى الخوف وعدم القدرة على التركيز أثناء العلاقات الجنسية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الخامس والعشرين من شهر مارس الجارى.

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