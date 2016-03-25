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فوائد سحرية للخضراوات الورقية..أبرزها الحماية من السرطان والتخلص من السمنة

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فوائد سحرية للخضراوات الورقية..أبرزها الحماية من السرطان والتخلص من السمنة فوائد سحرية للخضراوات الورقية..أبرزها الحماية من السرطان والتخلص من السمنة
أوضح تقرير نشره الموقع الهندى "Bold sky"، أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الخضراوات الخضراء أقل خطرا للوفاة الناتجة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن تناول الخضراوات الخضراء مضادة للشيخوخة والأمراض توفر المزيد من الحماية للجسم من الرأس إلى إصبع القدم.

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من العوامل الصحية التى تجعلك شخص نباتى وتتناول الخضراوات الخضراء بشكل يومى، والتى تتضمن الآتى: انخفاض خطر الإصابة بالسمنة، مشيرا إلى أن تناول الفول أو الفاصوليا أو العدس بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بالسمنة.
>وأضاف التقرير أن الكرنب من الخضراوات الخضراء التى تحتوى على مركبات مضادة للسرطان ومزودة بفيتامين سى، مضيفا أن البروكلى يحتوى على الكثير من المواد المضادة للسرطان، ويقلل من ضغط الدم ويحتوى على كميات كبيرة من الكالسيوم .

ووفقا للتقرير فإن تناول الخضراوات الورقية الخضراء، كالسبانخ فإنها تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، لأنها تحتوى على كميات كبيرة من المغنسيوم التى تساعد على تنظيم ضغط الدم.


> الكرنب والبروكلى خطوط دفاعك ضد السكر والسرطان والشيخوخة
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