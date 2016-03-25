ديلى ميل: كوبان من القهوة يومياً قبل الحمل يرفعان خطر الإجهاض 20%

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن تناول 2 كوب قهوة قبل الحصول على الحمل ترفع من خطر الإصابة بالإجهاض.

وأوضح الباحثون أن شرب كوبين من القهوة يومياً فى الاسابيع التى تسبق الحمل تزيد من مخاطر الاجهاض بمعدل 20%.

وأشار العلماء من المعاهد الوطنية للصحة، إلى أن المرأة التى تشرب فنجانين من المشروبات التى تحتوى على الكافيين خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، هى أيضا أكثر عرضة للإجهاض.

ويوصى الباحثون الأزواج بخفض استهلاك المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة قبل محاولة إنجاب طفل.

وقالت الدكتورة جيرمين باك لويس، مديرة أبحاث الصحة والسكان الأمريكية، إن نتائج الدراسة توفر معلومات مفيدة للأزواج الذين يخططون للحمل والذين يرغبون فى تقليل خطر تعرضهم لفقدان الحمل فى سن مبكر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 501 زوج من 4 مقاطعات فى ولاية مشيجان الأمريكية و12 مقاطعة فى ولاية تكساس، بين عامى 2005 و2009.

ووجد الباحثون أن النساء فى سن 35 عاماً أو أكثر عرضة بمعدل مرتين أو أكثر للاجهاض مقارنة بالنساء الأصغر سناً، بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع معدل تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين يومياً للنساء قبل الحصول على الحمل ترفع من خطر الإجهاض بمعدل 20%.

وينصح الباحثون النساء الذين يفكرون فى الحصول على الحمل بتناول الفيتامينات التى تحتوى على حمض الفوليك لتجنب فرص إصابة الأجنة بتشوهات خلقية.

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