نصائح لتجنب الإصابة بضربة الشمس.. تعرف عليها

قال تقرير نشره مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعه فى فصل الصيف يؤثر سلبا على الصحة ويسبب الإجهاد والإصابة بضربة الشمس، وقد يصل الخطر إلى حد الوفاة.

وأشار التقرير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة فى الظهيرة هى الأكثر ضررا على الصحة، حيث تتسم هذه الفترة بعدم وجود رطوبة فى الهواء وجفاف الجو ما يؤثر سلبا على صحة الجسم ويسبب الإصابة بضربة الشمس والتعب الشديد.

وأوضح التقرير أن علامات وأعراض التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، تشمل انتفاخ الجسم والإغماء والسخونة والشعور بالتعب والغثيان وتشنجات العضلات.

ونصح التقرير لتجنب الإصابة بضربة الشمس بما يلى:

>1. شرب كميات كبيرة من الماء وتجنب الكافيين والكحول وعدم اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين.

>2. الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة التى تحتوى على الماء كالبطيخ والخيار والكيوى والخس.

>3. تجنب التواجد فى أماكن مرتفعة الحرارة وليس بها عوامل تهوية.

>4. استخدام المظلة (الشمسية) بشكل دائم وتجنب الخروج وقت الظهيرة، لأنه من أكثر الأوقات التى تزداد فيها الإصابة بضربة الشمس.

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