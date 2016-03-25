وفاة ربة منزل سقطت من سطح منزلها أثناء "تجميع الغسيل" بالفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اختلال توازنها وسقوطها من أعلى منزلها بمحافظة الفيوم أثناء قيامها بجمع الغسيل، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم من مستشفى الفيوم العام بوصول سيدة تدعى "نجاة ع ع" 45 سنة ربة منزل مقيمة بقرية كفور النيل مصابة بكسر فى ساقها واشتباه ما بعد الارتجاج وتوفيت عقب دخولها للمستشفى، إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وبسؤال زوجها وشقيقها أكدا أنها أثناء قيامها بالصعود لأعلى منزلها لجمع الملابس المنشورة أعلى سطح المنزل اختل توازنها وسقطت، مما تسبب فى إصابتهما ولم يتهما أحدا بالواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2445 لسنة 2016 إدارى مركز الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

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