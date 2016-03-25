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استفتاء فرانس فوتبول لأفضل لاعب في التاريخ.. ميسي يكتسح وزيدان يسبق مارادونا

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استفتاء فرانس فوتبول لأفضل لاعب في التاريخ.. ميسي يكتسح وزيدان يسبق مارادونا استفتاء فرانس فوتبول لأفضل لاعب في التاريخ.. ميسي يكتسح وزيدان يسبق مارادونا

تجري مجلة فرانس فوتبول استفتاء حول أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وشارك حتى الآن أكثر من 2000 زائر، معظمهم منح صوته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (24%).

ويأتي الملك بيليه - الوحيد المتوج بكأس العالم 3 مرات في التاريخ - في المركز الثاني بنسبة 21%.

ويحل نجم فرنسا السابق زين الدين زيدان ثالثا بنسبة 18% يليه دييجو أرماندو مارادونا بنسبة 14%.

وفي المركز الخامس يأتي الراحل يوان كرويف بنسبة 10% ثم كريستاينو رونالدو والظاهرة البرازيلية رونالدو بنسبة 3%.

ويأتي ثامنا ميشيل بلاتيني لاعب ومدرب فرنسا السابق بنسبة 2%، ومن بعده بنسبة 1% كل من ألفريدو دي ستيفانو وجارينشا وجورج بيست وفرانز بيكنباور ويوزيبيو وأندريس إنييستا.

ولم يحصل أسطورة المجر فرانك بوشكاش على أي أصوات حتى الآن.

بإمكانك المشاركة في الاستفتاء بالضغط هنا.

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فيديو اليوم السابع

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