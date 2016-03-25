وفاة 7 أشخاص بأنفلونزا الخنازير فى تونس منذ بداية العام

>أعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة وفاة سبعة أشخاص بأنفلونزا الخنازير منذ بداية العام الحالى وحتى الخميس، وأوردت الوزارة فى بيان "فى إطار المتابعة المستمرّة للوضع الوبائى للنزلة الموسمية (الانفلونزا) لهذه السنة، تعلم وزارة الصحة أنه تمّ الى غاية 24 (آذار) مارس، تسجيل 10 وفيات إثر الإصابة بهذا المرض، منها 7 جرّاء الفيروس H1N1".

وقالت الدكتورة نيصاف بن علية مديرة "المرصد الوطنى للامراض الجديدة والمستجدة" التابع لوزارة الصحة، لفرانس برس "منذ بداية العام الحالى وحتى يوم امس، توفى سبعة اشخاص بفيروس H1N1 مقابل ثمانية خلال كامل سنة 2015".

واعتبرت وزارة الصحة فى بيانها عدد الوفايات المسجلة حتى اليوم فى تونس بفيروس انفلونزا الخنازير "عاديا ولا يدعو إلى القلق" مذكرة بأن "هذا الفيروس متواجد فى بلادنا ضمن الفيروسات المتسبّبة بالنزلة الموسميّة (الانفلونزا) منذ سنة 2009".

وفى يونيو 2009 وبعد الكشف عن عدة حالات فى الولايات المتحدة والمكسيك، اعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارىء من انتشار وباء عالمي.