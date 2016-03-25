تقرير في الجول – نيجيريا لا تعرف الفوز على مصر منذ أكثر من ربع قرن

كلاهما انتصر على الآخر 6 مرات، وستكون المواجهة المقبلة هي رقم 18 في التاريخ بين عملاقي القارة السمراء مصر ونيجيريا.

سيتواجهان لأول مرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، لكنهما اصطدما من قبل في تصفيات المونديال والألعاب الأوليمبية.

يحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره النيجيري الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات القارية ثم يتقابلان مجددا بعد 4 أيام في استاد برج العرب في الإسكندرية.

فما الذي أسفرت عنه مبارياتهما السابقة وجها لوجه؟

تكافؤ

5 تعادلات و6 انتصارات لكل فريق تجعل الكفة متساوية بينهما في المواجهات المباشرة وإن كان التفوق للفراعنة في الفترة الأخيرة.

تحديدا منذ عام 1990، أي أكثر من ربع قرن.

فكان الفوز الأخير لنيجيريا على مصر في كأس إفريقيا 1990 بالجزائر، سجل الراحل رشيدي يقيني هدف الفوز في مرمى ثابت البطل.

الكان

كأس إفريقيا شهدت 8 مواجهات بين الفراعنة والنسور، يتفوق فيها الأخير بـ4 انتصارات مقابل خسارتين. وكانت المواجهة الأخيرة من الـ8 منذ 6 سنوات في أنجولا حين رد رجال حسن شحاتة على هدف شينيدو أوباسي بثلاثية عماد متعب وأحمد حسن ومحمد ناجي "جدو" في دور المجموعات.

التصفيات

أول مواجهة في التاريخ بين الفريقين كانت في تصفيات أوليمبياد روما 1960، دكت مصر نيجيريا في عقر دارها 6-2 وفازت على أرضها 3-صفر لتظفر ببطاقة الصعود.

أما المواجهة الوحيدة في تصفيات المونديال فكانت عام 1977 في الطريق نحو الأرجنتين، سحقت نيجيريا الفراعنة في أرضها 4-صفر ثم خسرت في مصر 3-1 ولم يتأهل كلاهما بل نالت تونس شرف التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

الألعاب الإفريقية

مواجهة وحيدة جمعتهما في دورة الألعاب الإفريقية عام 1973 كانت في لاجوس في نيجيريا، فازت الأخيرة على مصر في نصف النهائي 4-2 قبل أن تتوج بالذهبية على حساب غينيا في النهائي وتحصد مصر البرونزية أمام غانا.

4 لقاءات ودية لعبها المنتخبان انتهت 3 منها بالتعادل وفازت مصر بآخر مواجهة جمعتها بنيجيريا يوم 12 إبريل 2012 في الإمارات بنتيجة 3-2.

الوحيد من بين القائمة الحالية للمدرب هيكتور كوبر الذي لعب هذه المباراة هو قائد الأهلي حسام غالي.