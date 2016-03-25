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روسيا : خيار سحب قواتنا الجوية من سوريا «غير وارد»

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روسيا : خيار سحب قواتنا الجوية من سوريا «غير وارد» روسيا : خيار سحب قواتنا الجوية من سوريا «غير وارد»

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف (أرشيفية)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن خيار سحب قوات سلاح الجو الروسي بالكامل من سوريا غير وارد بتاتاً، مؤكداً أن تنظيمي داعش والنصرة مازالا هدفين مشروعين.

ونقلت عنه روسيا اليوم قوله، “أوضحنا أكثر من مرة أن مجموعة قواتنا في سوريا معنية بتحقيق مهمات مكافحة الإرهاب، وأن تنظيم داعش وجبهة النصرة المحظورين في روسيا هدفان مشروعان لعمليتنا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن جهة أخرى، أعلن ريابكوف أن غياب وفد كردي واسع التمثيل في المفاوضات السورية في جنيف، قد يعرقل عملية التسوية السورية كاملة.

 ريابكوف : «داعش» و«النصرة» هدفين مشروعين

وأشار إلى أن “نقص عملية المفاوضات وخللها الخطير المتعلق بغياب التمثيل الكردي المطلوب والصحيح، قد يشكل عقبة جدية في طريق المفاوضات”.

وأكد ريابكوف أن الكثير سيتوقف على إمكانية تجاوز مقاومة أنقرة لمشاركة أكراد سوريا في عملية المفاوضات، على قدم المساواة مع غيرهم من القوى الممثلة فيها.

يذكر أن روسيا سحبت في وقت سابق الشهر الجاري الجزء الأكبر من قواتها الجوية من سوريا، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إرسالها إلى هناك لشن هجمات ضد التنظيمات الإرهابية.

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