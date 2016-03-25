إيطاليا تطرد 82 أصوليًا إسلاميًا بينهم رئيس المركز الإسلامي المحلي

كشف وزير الداخلية الإيطالية انجيلينو الفانو، اليوم الجمعة، النقاب عن أن بلاده طردت 9 إسلاميين حتى الآن العام الحالي و75 العام الماضي.

وأضاف الفانو، أن مواطناً مغربياً تم ترحيله أمس الخميس، من بلدة ابروزو في شيتي، وأنه كان رئيساً سابقاً للمركز الإسلامي المحلي، بحسب وكالة “انسا” الإيطالية، حسبما ذكرت كالة الأنباء الألمانية.

وتابع أن “المواطن المغربي كان معروفاً بموقفه الأصولي المتشدد وأعرب عن رغبة في القتال في سوريا في مناسبات عدة”.

واستطرد الوزير الإيطالي أيضاً أن أوروبا، في حاجة للتحرك بعد الهجمات الإرهابية الإسلامية في بروكسل، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين من بينهم 61 حالتهم حرجة.

وذكر، بعد مرور يوم على القمة الطارئة لوزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي، في بروكسل ” لايمكن أن نعتقد أن الأوضاع مثلما كانت في السابق .. لايمكننا أن نقرر وإلا ننفذ ما نتخذه من قرارات لأن هذا سوف يكون بمثابة مكافأة للإرهابيين وفشل لأوروبا”.

يذكر أن الوزراء تعهدوا برفع مستوى جهود بلادهم في مجال تبادل المعلومات في أعقاب هجمات بروكسل الإرهابية.

ووافق الوزراء على العديد من الإجراءات حتى يتمكنوا من مكافحة الإرهاب باستراتيجية مشتركة ويشمل ذلك “الإمداد المنظم بالمعلومات، واستخدام قواعد البيانات الأوروبية والدولية في مجال الأمن بشكل متناغم، وتبادلها”.