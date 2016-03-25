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4980 سائحا من جنسيات مختلفة يصلون مطار الغردقة

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4980 سائحا من جنسيات مختلفة يصلون مطار الغردقة 4980 سائحا من جنسيات مختلفة يصلون مطار الغردقة
استقبل مطار الغردقة الدولی، اليوم الجمعة، 4980 سائح من جنسيات مختلفة على متن 41 رحلة دولية من جنسيات ألمانية وإنجليزية وبعض الدول الأروبية الأخرى.

وكانت إدارة المطار حرصت على تقديم التعازى لسائحى دولة بلجيكا لدى وصول رحلة لهم أمس الخميس، وعلى متنها 175 راكب بلجيكى تابعة لشركة "tui Belgium" قادمة من مطار "ostend" بلجيكا.

وكانت العاصمة البلجيكية بروكسل قد تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية الثلاثاء الماضى، واستهدفت العديد من المنشآت الحيوبة ومقتل عدد من المواطنين.

مطار الغردقة يُستقبل اليوم 44 رحلة دولية على متنها 5280 سائحا
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>مطار الغردقة: وصول 8640 سائحا اليوم على متن 28 رحلة بينها واحدة من إيطاليا
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>مطار الغردقة الدولى يستقبل 5610 سائحين على متن 33 رحلة دولية
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