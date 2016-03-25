4980 سائحا من جنسيات مختلفة يصلون مطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولی، اليوم الجمعة، 4980 سائح من جنسيات مختلفة على متن 41 رحلة دولية من جنسيات ألمانية وإنجليزية وبعض الدول الأروبية الأخرى.

وكانت إدارة المطار حرصت على تقديم التعازى لسائحى دولة بلجيكا لدى وصول رحلة لهم أمس الخميس، وعلى متنها 175 راكب بلجيكى تابعة لشركة "tui Belgium" قادمة من مطار "ostend" بلجيكا.

وكانت العاصمة البلجيكية بروكسل قد تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية الثلاثاء الماضى، واستهدفت العديد من المنشآت الحيوبة ومقتل عدد من المواطنين.

مطار الغردقة يُستقبل اليوم 44 رحلة دولية على متنها 5280 سائحا

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