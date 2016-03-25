السيسى يبعث برسالة طمأنة لمواطنى شرم الشيخ بأن السياحة ستعود لسابق عهدها

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة طمأنة للمواطنين الذين التفوا حوله بعد أداء صلاة الجمعة فى مسجد السلام فى مدينة شرم الشيخ، مفادها أن السياحة ستعود إلى سابق عهدها بعد استقرار الأوضاع والتفاهم مع الدول الصديقة حول الإجراءات الأمنية، والتأكيد على أن مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن المصرية تعم بالأمن والاستقرار وحثهم على العمل من أجل عودة السياحة إلى مصر

وأعرب المواطنون عن استغرابهم من عدم قيام الدول الأوروبية والغربية بوقف رحلاتها إلى بروكسل وتركيا وغيرها من البلدان التى تشهد حاليا موجة من الارهاب، فيما كان الأمر مختلف فى مصر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية، وكانت المطالبات بوقف الرحلات إلى شرم الشيخ .